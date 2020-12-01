Tüm işyerleri, hafta içi saat 20:00'de kapanacak
İçişleri Bakanlığı hafta içi saat 21:00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını sağlamak amacıyla, tüm işyerlerinin saat 20:00'de kapanacağını duyurdu.
|01 Aralık 2020 00:24
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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına dair Genelgeyi yayımladı. Genelgede tüm işyerlerinin hafta içi sat 20:00'de kapanacağı belirtildi.
Genelgedeki açıklama şu şekildedir:
"2.2 Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20:00'de kapanacak"
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