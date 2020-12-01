İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
İstanbul başta olmak üzere bazı illerde toplu ulaşımdaki yoğunluğa rağmen sefer sayıları artırılmayınca, bu konudaki yetki (sefer sayıları ve denetim dahil) il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
|01 Aralık 2020 00:44
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İstanbul başta olmak üzere bazı illerde, yoğunluğa rağmen toplu ulaşımdaki sefer sayısının arttırılmaması nedeniyle, mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlere dair yetki (sefer sayıları ve denetim dahil) il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarına verildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgenin ilgili bölümü şu şekildedir:
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