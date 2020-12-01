BM'de Finlandiya-Türkiye iş birliği Yunanistan'ı rahatsız etti
|01 Aralık 2020 02:03
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye ve Finlandiya, dünya sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 11 yıl önce oluşturdukları "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu" Yunanistan'ı rahatsız etti.
Finlandiya'nın HBL gazetesine açıklamada bulunan Yunanistan'ın Helsinki Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Finlandiya'nın BM'de Türkiye ile yaptığı iş birliğinin devam etmesi Atina'daki Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından not edildiğini belirterek ''Finlandiya Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bu tutumu bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı'' ifadelerini kullandı.
Finlandiya'nın Türkiye ile BM'deki iş birliğini neden koruduğunu anlamadıklarını söyleyen Ayfantis, 'Fin diplomatların Türkiye ile BM'de yaptıkları iş birliğini kamuoyunda savunmalarını anlayamadık. Atina, Fin diplomatların Türkiye'ye yönelik sıcak açıklamaları karşısında şoke oldu'' değerlendirmesinde bulundu.
Geçen ay Yunanistan, Türkiye ve Finlandiya tarafından 11 yıl önce kurulan ve 59 ülkeden oluşan "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu"ndan Türkiye'nin dışlanmasını istemişti.
Finlandiya'nın BM Büyükelçisi Teemu Turunen, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulamıştı.
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