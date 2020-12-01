Türkiye'nin ekonomik büyümesi Dünyada bir numara



Türkiye ekonomisi salgının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz - ağustos-eylül) güçlü bir toparlanma ivmesinin kaydeden Türkiye, diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-ağustos-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları beklentileri aştı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.



KALİTELİ BİR BÜYÜME OLDU

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı.



Bu dönemde mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,5, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1, mal ve hizmet ihracatı yüzde 22,4 azaldı. İş gücü ödemeleri yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32,1 yükseldi.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı. Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Varank, "Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi. Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendiren Elvan, şu ifadeleri kullando: "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansa işaret ediyordu. Büyümede yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz."