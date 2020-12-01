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PKK, kadın cinayetlerini paravan olarak kullanıyor

İçişleri Bakanlığı, taban kazanmak için kadın hakları eylemlerine destek veren bölücü hainlerin sinsi planlarını deşifre etti
 01 Aralık 2020 07:05
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PKK, kadın cinayetlerini paravan olarak kullanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kadına şiddet raporunda, kadın cinayetlerinin bölücü terör örgütü PKK ve Özgür Kadın Derneği (TJA) gibi bağlantılı terör yapıları tarafından nasıl kullanıldığı anlatılıyor. Toplumsal hassasiyeti yüksek bir konu olan kadın cinayetlerinin, kendi politik amaçlarını ve gündemlerini kamuoyunda görünür kılmak isteyen illegal yapılar için bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, örgütün legal alanda görünürlüğünü artırabilmek ve taban kazanmak amacıyla 'kadın hakları' temalı eylemlere destek verdiği vurgulanıyor.

PARAVANDAN İBARET

PKK'nın kadın temalı faaliyetlerini yürüttüğü terör yapılanması TJA'nın, bir yandan kadın cinayetleri konusunda manipülatif açıklamalarla kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde propaganda yaptığı, diğer yandan da PKK terör örgütü mensupları hakkında övücü paylaşımlar yaptığı kaydediliyor. Kadın cinayetlerinin terör örgütlerine bağlı yapılar ve destekçileri tarafından araçsallaştırıldığına vurgu yapılan raporda şöyle deniliyor: "Terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda silahlı ve bombalı eylemlerde masum insanların kurban olduğu cinayetleri görmezden gelen ve öven bu yapılar için kadın cinayetleri, bireylerin ailelerin duyguları istismar edilerek örgüt propagandası için kullanılacak bir paravandan ibarettir."

PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANIYORLAR

Raporda, TJA'nın, Pınar Gültekin'in öldürüldüğü gün, sosyal medya hesabından paylaşılan yıl bazında kadın cinayetlerini gösteren bir grafiğin gerçeği yansıtmadığı da ifade ediliyor. Toplumun son derece hassas olduğu bir günde böyle bir paylaşımın yapılmasının maksatlı olduğuna vurgu yapılan raporda, şunlar aktarılıyor: "Güvenlik güçlerinin kayıtlarına göre, 2017 yılında 353, 2018 yılında 279, 2019 yılında ise 336 kadın cinayeti işlenmiştir. Buna karşın TJA'nın paylaştığı verilerdeki bu sayılarda, 2017 ve 2018 yılı için 400'den fazla, 2019 yılı için 500'e yakındır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan ve gerçeği yansıtmayan verilerin, TJA tarafından da propaganda aracı olarak kullanıldığı görülmektedir."

Ebru KARATOSUN
Türkiye
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