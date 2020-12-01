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Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin zam, ikramiye, intibak ve promosyon beklentilerine ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu
 01 Aralık 2020 07:13
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Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi

Ocak ayında 6 aylık enflasyonun emeklilere zam olarak yansıyacağını, memur emeklilerinin de yüzde 3'ün üzerine enflasyon farkıyla maaş zammı alacağını hatırlatan Ergün, "Bu yüzdeli zamlar, çok yanlış bir model ve metot. Yüzdeli zam; fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar. Bunun hesabı çok kolay: 2 bin lira emekli maaşı alan bir insana yüzde 5 zam verdiğinizde 100 lira zam alır. 6 bin lira emekli maaşı alan bir insana yüzde 5 zam verirseniz 300 lira zam alır. Matematiksel olarak fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar ve makas açılır, uçurumlar oluşur. Halbuki emekliler aynı fırına, aynı pazara gidiyor. Emekliye seyyanen zam verilsin, makas açılmasın" diye konuştu. Ergün, 'En düşük emekli maaşının asgari ücrete göre ayarlanması' taleplerini de yineledi.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ZAMDAN FAYDALANSIN"

Bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde emekliye büyük bir katkı olduğunu söyleyen Ergün, "Bu ikramiyeler 6 ayda bir verilen zamlardan faydalanamıyor, sabit kaldı. İkramiye de 6 ayda bir artmalı" dedi.

İNTİBAK TALEBİ

Emeklilerin intibak yasası beklentisiyle ilgili de konuşan Ergün, "2000-2008 yılları arasında emekli olanların intibak yasası kaldı. Bu mağdur olmuş kesimin de hakkının ödenmesi için 2013'ten beri mücadele ediyoruz. İktidar partisinin bunu Meclis'e getirip çıkarması gerekir. 8 yıldır bekleyen bir intibak talebimiz var" ifadesini kullandı.

"EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTMALI"

(TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin çalışanlara göre daha düşük promosyon aldığını da söyledi. Promosyon ücretlerini devletin değil, bankaların ödediğine dikkat çeken Ergün, "Bu rakamlar, emekliler adına daha yukarılara çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ
Türkiye
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