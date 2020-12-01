Uydulardan sonra şimdi sıra 'konumlamada'
|01 Aralık 2020 07:30
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Proje ile GPS (Küresel Konumlama Sistemi) uydularının konumlama hassasiyetinin artırılması amaçlanıyor. Bunun için Türksat uyduları üzerinden konumlama destek sinyali denilen bir sinyal yayınlanıyor. Türksat'ın Gölbaşı'daki yerleşkesinde üretilen düzeltme sinyali, uydu üzerinden yayınlanıyor ve yine uydu anteni ile alınarak GPS alıcısına aktarılıyor. Bu yolla Ankara, İstanbul, Muğla, Erzurum, Eskişehir ve İzmir'de ölçüm yapıldığı ve santimetre seviyesinde hassasiyet yakalandığı öğrenildi. Türkiye'nin 31, 42 ve 50 derece Doğu yörüngelerinde uyduları bulunuyor. Bu uydular kullanılarak oluşturulan sistemin hassasiyeti ve etkinliğinin yeni uydularla birlikte genişletilebileceği de vurgulanıyor.
SİSTEMİN TEMELİ TAMAMLANDI
Proje kapsamında, Türksat Bölgesel Konumlama Sistemi'nin temelini oluşturan TürkNAV Bölgesel Konumlama simülatörünün üretimi tamamlandı. TürkNAV sistemi kullanılarak simülasyonlar ve uydu dahil testler gerçekleştirildiği öğrenildi. Benzer çalışmaların Çin, Hindistan gibi bazı ülkeler tarafından da yürütüldüğü ifade ediliyor.
BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Bu projenin Türkiye'nin askeri ve ticari alanlarda kullanılmak üzere kendi Milli Konumlama Sistemi'ni geliştirmesi için önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Konumlama sistemleri günümüzde askeri sistemler de dahil olmak üzere sivil havacılık, yollarda ağır yük taşımacılığı, arama-kurtarma, hedef bulma, uçakların görüşün sınırlı yada hiç olmadığı hava koşullarında iniş ve kalkışı, deniz taşımacılığı, hava tahmin sistemleri, haritacılık gibi birçok ticari alanda kullanılıyor.
EN BİLİNEN SİSTEM GPS
En çok bilinen konum belirleme sistemleri arasında ABD'nin GPS, Avrupa Birliği'nin Gelileo ve Rusların Glonass'ı bulunuyor. En çok bilinen GPS projesi, 1973 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmişti. 1994 yılında tam olarak çalışmaya başlayan sistem ilk olarak 24 uydu ile çalışacak şekilde hazırlanmıştı. Bu uydular 20 bin kilometrenin üzerinde bir yörünge yüksekliğine sahip bulunurken her uydu dünyanın çevresini günde iki kez dolaşabiliyor. Mevcut ve yeni nesil GPS uydularıyla birlikte GPS uydu sisteminde şu anda 31 adet uydu bulunuyor.
Osman ÇOBANOĞLU
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