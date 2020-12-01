Gül ve Kalın'dan reform buluşması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın azınlık cemaati temsilcileriyle buluşmasında en önemli gündem maddesi 'reform adımları ve yedi yıldır çıkarılmayan azınlık vakıflarının seçimlerini düzenleyen yönetmelik' oldu

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önceki gün Dolmabahçe Ofisi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin ve Rumvader Başkanı Andon Parizyanos'un da bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle buluştu. Toplantıya katılanlar talep, öneri ve sorunlarıyla ilgili tek tek görüşlerini iletti.

Ağırlıklı olarak hükümetin başlattığı reform paketinin ele alındığı buluşmada azınlık temsilcilerinin ortak talebi 2013 yılından beri çıkarılmayan Vakıf Yönetmeliği oldu. Azınlık vakıflarının yönetim kurullarını seçimle belirlemeye imkan veren yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıflarının yönetimlerini yenileyemediğine dikkat çekildi. Bu talepler üzerine Adalet Bakanlığı'nın yönetmelikle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Temsilciler toplantıda reform paketi için görüşlerinin alınmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

Gül ve Kalın da etnik kimliği ve aidiyetinden dolayı hiç kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir ortam oluşturulması için gereken tüm adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi. Toplantıda nefret suçlarına ve ayrımcılığa asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gül ve Kalın, bunların önlenmesine yönelik gereken adımların vakit kaybedilmeden atılacağının mesajını verdi.