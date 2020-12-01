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Koronavirüs sonrası ilk nakil

Salgın nedeniyle organ nakilleri durdurulurken Türk doktorlar, koronavirüs atlatmış alıcı ve vericiden böbrek nakli yaparak tıp literatürüne girdi. Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Bu durum çok umut verici. Koronavirüse yakalanmanın hayatın sonu olmadığını gösterdik" dedi.
 01 Aralık 2020 06:53
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Koronavirüs sonrası ilk nakil

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanının ardından, organ nakli ameliyatları küresel ölçekte durdu. Organ bekleyen binlerce kişinin hayatı tehdit altına girdi. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs geçirmiş alıcı ve vericiyle yapılan böbrek nakli tüm dünyaya umut oldu. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım'dan alınan böbrek, 31 yaşındaki yeğeni Ceyhun Yıldırım'a başarıyla nakledildi. Nakil dünya tıp literatüründe yerini aldı.

ORGAN NAKLİNE ENGEL DEĞİL

Hastanenin Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük operasyonu şöyle anlattı: "Hastamıza yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Koronavirüs salgını nedeniyle nakiller durdurulmuştu. Ancak bu sürecin uzun süreceği öngörülünce Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ameliyatların devam etmesini uygun gördü. Organ nakli aşamasındayken hem alıcının hem de vericinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hemen alıcı ve vericinin koronavirüs tedavileri yapıldı. Her ikisinden alınan sürüntü testi sonrası alıcı ve vericinin negatif olduğu görülünce organ naklimizi gerçekleştirdik.

TEREDDÜT ETMESİNLER

Yaptığımız literatür araştırmalarında bu ameliyatın bir ilk olduğunu tespit ettik. Umut verici bir durum çünkü koronavirüs hastalığı geçirmiş bir hastanın yaşamına organ nakli ile devam edebileceğini de göstermiş olduk. Artık koronavirüs hastalarına da ihtiyaç halinde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu dönemde organ bağışını durdurmanın çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hastanelere başvurma konusunda tereddüt etmemelerini tavsiye ediyorum."

COVID-19 CAYDIRAMADI

Mide rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu belirten Ceyhun Yıldırım, "Hastalığımı tesadüfen öğrendim. 2 ay gibi bir sürenin ardından nakil olmaya karar verdim. Tam bu esnada koronavirüse yakalandım. Bir süre koronavirüs tedavim devam etti ve atlattım. Ardından amcamın böbreğini bana vermesiyle ameliyatım gerçekleşti" dedi. Yeğenine yaşam umudu olduğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Yıldırım ise "Yeğenim Ceyhun için hiç düşünmeden böbreğimi vermeyi kabul ettim. Yeğenime yaşam umudu olmak beni de çok mutlu ediyor. 10 gün koronavirüs tedavisi gördüm. Bu süreçte bir kez bile böbreğimi vermekten vazgeçmedim. Vatandaşlarımız Türk hekimlerine güvenmeli çok başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Bunu birebir yaşayan kişiyim" diye konuştu.
DHA
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