Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
|01 Aralık 2020 08:01
|+Aa- Yazdır
Konya'da Narkotik ekipleri, yapılan ihbar üzerine Antalya yolunda bir araca operasyon düzenledi. 900 gram eroin ele ele geçirildi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı (26) ve Ayşe Dırla (35), gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı.
'İADE EDECEKTİK'
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla ifadesinde, "Murat'la birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Murat uyuşturucu bağımlısı. 30 bin liraya Antalya'dan uyuşturucu almış. Duyunca kızdım. Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk" dedi. Polis yapılan ihbarı da Dırla'ya sordu. Dırla, "Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir'i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran'ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir" dedi.
Murat Hanlı ise ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, "Uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum" diye konuştu. Dırla ve Hanlı tutuklandı. Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, dün Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu.
12.5 YIL CEZA ALMIŞTI
Konya'da 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve etrafı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olayı değerlendiren Kadir'in babası Cengiz Şeker "Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boğazına başörtüsü dolanan bebek yaşamını yitirdi
01 Aralık 2020 08:15
|Kargo ücreti yüksek olunca yakalandılar
01 Aralık 2020 08:07
|Hastanede vefat eden şahsa müdahale edilmediği iddiası
30 Kasım 2020 23:09
|Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
30 Kasım 2020 21:19
|Silahı kazara ateş güvenlik korucusu şehit düştü
30 Kasım 2020 20:21
|13 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü, doktor babası böyle uğurladı
30 Kasım 2020 18:55
|Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler
30 Kasım 2020 17:24
|Dizi setinde saldırı görüntüleri... Otel odasında yardım çığlıkları!
30 Kasım 2020 16:41
|Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
30 Kasım 2020 13:02
|Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum
30 Kasım 2020 12:50