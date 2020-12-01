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Bir milyon kişi asgari ücret kararını bekliyor

Asgari ücretin 2021 yılı artışı, kısa çalışma ödeneğinden ücret alanları da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinde taban ve tavan ücretler, asgari ücret artışına bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle bu ay itibariyle ikinci kez kısa çalışma ödeneğine girenler, asgari ücret artışına bağlı olarak kısa çalışmadan ücretlerini alabilecek.
 01 Aralık 2020 09:05
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Bir milyon kişi asgari ücret kararını bekliyor

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: 2021 yılı asgari ücret görüşmeleri, bu yıl 4 Aralık'ta başlayacak. Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor. Görüşmelerde ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor, yıl sona ermeden de yeni asgari ücret belirlenmiş oluyor. Asgari ücreti belirlemek için oy çokluğu gerekiyor.

ZOR MESAİ

Bu seneki görüşmeleri ise, 8 milyona yakın asgari ücretlinin yanı sıra, kısa çalışma ödeneğinden ücret alanlar da yakından takip edecek. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında, asgari ücret hem taban, hem de tavan ücret uygulamasında belirleyici oluyor. Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Buna göre, asgari ücretli bir çalışanın eline net bin 580 TL kısa çalışma ödeneği geçerken, tavandan kısa çalışma ödeneği alan bir çalışan ise, brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar başka bir deyişle net 4 bin 381 TL kısa çalışmadan ücret alabiliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kasım ayı İşsizlik Sigortası bülteninde yer alan rakamlara göre kısa çalışma uygulamasından ücret alan kişi sayısı 927 bine kadar gerilemişti, Ekim ayı itibariyle bu kişilere yapılan toplam ödeme tutarı da 1.4 milyar lira olmuştu. Ancak son alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte, hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin daraltılması veya bir kısmının kapanması nedeniyle kısa çalışmaya başvuran çalışan sayısının yeniden artması bekleniyor.

İZİN YARDIMI ARTMAYACAK

Kısa çalışma ödeneğinde asgari ücret belirleyici olurken, ücretsiz izne gönderilenler için böyle bir düzenleme de bulunmuyor. Bu yıl çıkarılan yasadaki geçici maddeye göre, ücretsiz izne gönderilenlere günlük 39.24 TL'lik destek veriliyor. Ancak yasaya göre bu rakamın güncellenmesi söz konusu olmuyor. Bu nedenle 30 Haziran 2021'e kadar uzatılan ücretsiz izin kapsamındaki çalışanlara gelecek yıl da net bin 168 TL ödenmeye devam edecek. Son açıklanan verilere göre ücretsiz izindeki kişi sayısı 540 bin kişi civarında bulunuyor. Son önlem paketiyle bu rakamın da artması bekleniyor.
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