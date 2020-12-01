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Boğazına başörtüsü dolanan bebek yaşamını yitirdi
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, ailesinin uyurken bıraktığı 1 yaşındaki Furkan Efe Gök, beşikten inmeye çalışırken boğazına dolanan başörtü nedeniyle hayatını kaybetti
|01 Aralık 2020 08:15
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Şarkikaraağaç'tan gelen haber üzüntüye boğdu. Ailesi beşikte uyuyan Furkan Efe Gök'ü bırakıp, bahçeye çıktı. Bir süre sonra eve dönen aile, bebeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Efe Gök'ü hastaneye kaldırdı. Furkan Efe bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemede Furkan Efe bebeğin beşikten inmeye çalışırken, boğazına dolanan başörtü nedeniyle boğulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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