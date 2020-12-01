FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanması operasyonu: 126 gözaltı
|01 Aralık 2020 08:17
|+Aa- Yazdır
İzmir merkezli 39 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ 41 EMNİYET GÖREVLİSİNE OPERASYON
Öte yandan İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'da terörist Cemil Bayık şoku
01 Aralık 2020 08:28
|PKK, kadın cinayetlerini paravan olarak kullanıyor
01 Aralık 2020 07:05
|15 Temmuz'da kışlaya 'tıraş' için gitmiş
30 Kasım 2020 19:53
|FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılanması sürüyor
30 Kasım 2020 17:47
|Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı
30 Kasım 2020 14:59
|Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı
30 Kasım 2020 11:26
|Darbeye katılanların dört katı TSK'dan ihraç edildi
30 Kasım 2020 09:31
|Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam
30 Kasım 2020 08:44
|O plakaları gönderdi, FETÖ operasyon yaptı
30 Kasım 2020 08:41
|Bursa'da PKK'nın 'cezaevi talimat trafiği'ni yönettiği iddia edilen 1 avukat tutuklandı
30 Kasım 2020 02:25