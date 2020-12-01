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Türk akademisyene onur ödülü

Avrupa Diyabet Hemşireliği Vakfı (FEND) tarafından verilen FEND Onur Ödülü'nün sahibi, Türkiye'den Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Özcan oldu. Doç. Dr. Şeyda Özcan'a ödül, diyabet bakımı, araştırmaları ve eğitimiyle ilgili bugüne kadar yapmış olduğu seçkin hizmetleri nedeniyle verildi.
 01 Aralık 2020 08:31
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Türk akademisyene onur ödülü

Milliyet'ten MELTEM GÜNAY'ın haberine göre: Ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Şeyda Özcan, "Bu ödülü pandemi sürecinde, zor koşullarda özveriyle çalışan meslektaşlarım adına alıyorum" dedi.

İlk isim oldu

FEND Onur Ödülü, uluslararası-küresel diyabet bakımı, araştırmaları ve eğitimiyle ilgili yapılmış olan seçkin hizmetler nedeniyle verildi ve adaylar bir seçici kurul tarafından belirlendi. Seçici Kurul; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya başta olmak üzere tüm kıtalar ve ülkelerden diyabet hemşirelerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Doç. Dr. Özcan, mesleki kariyeri boyunca yaptığı tüm araştırmaları, projeleri, diyabet bakımı ve eğitimiyle ilgili çalışmaları nedeniyle Türkiye'den bu ödüle layık görülen ilk isim oldu. Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Özcan, "2020 Dünya Hemşireler Yılı'nda bu ödülü ülkemize getirmiş olmaktan onur duyuyorum. Bu prestijli ve onurlu ödül, diyabet alanında küresel etkiye sahip hemşirelere takdim ediliyor. Bu yanıyla aslında "yaşam boyu ödülü" niteliğinde. Bu nedenle de benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu ödülü pandemi sürecinde, zor koşullarda özveriyle çalışan meslektaşlarım adına alıyorum" diye konuştu.

Hemşirelik kariyerinin temel çalışma konusu diyabet ve diyabet hemşireliği olan Doç. Dr. Şeyda Özcan, kronik hastalık yönetimi, hasta eğitimi, sağlık profesyonellerinin mezuniyet sonrası eğitimi, sağlık bakım teknolojileri gibi konularda da çalışmalar yürütüyor. Doç. Dr. Özcan'ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar arasında, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) işbirliği ve Diyabet Hemşireliği Derneği ile birlikte hayata geçirdiği "Ulusal İnsülin Eğitim Programı" yer alıyor. Bu projede Doç. Dr. Özcan tarafından hazırlanan İnsülin Eğitim Programı ülke genelinde yaklaşık 250 diyabet hemşiresine verildi. Bu eğitici grup tarafından Türkiye'nin 54 ilinde, 125 hastanede, yaklaşık 10 bin hemşire insülin tedavisi ve uygulamaları konusunda eğitim aldı. IDF içinde de örnek proje olarak tanıtılan bu çalışma başka ülkelerde de model alınarak uygulandı ve eğitim materyalleri ülkemizde hala kullanılıyor.

Doç. Dr. Özcan'ın bir diğer çalışması da King's College London & Hospital ekipleriyle hayata geçirdiği "Yoğun İnsülin Tedavi Kliniği'nin İyileştirilmesi Projesi" oldu. Proje kapsamında insülin ve sensör teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı, İngiltere'de iyi uygulama örneği olan bu klinikte verilen hastalar için yeni tedavi ve takip kriterlerinin eklenmesi, diyabet teknolojilerinin daha etkin kullanılmasını sağlayan klinik hizmetler gibi hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla niceliksel ve niteliksel araştırmalar yapıldı.

Doç. Dr. Özcan ayrıca KOVID-19 pandemisinin diyabet hemşireleri ve diyabetli hastalar üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanan "Diyabet Hemşireliği Kovid-19 Çalışması"nda yer aldı. 22 ülkede, 17 farklı dilde yapılan bu araştırma pandemi döneminde diyabet hemşireliğinin durumunu göstermesi ve diyabetli hastaların pandemiden nasıl etkilendiğini verilerle ortaya koyması açısından Avrupa genelinde önemli bir durum tespiti sağladı.

25 yıllık vakıf

Avrupa Diyabet Hemşireliği Vakfı (FEND), Avrupa'da ve küresel düzeyde diyabet hemşireliği ile ilgili faaliyetlerde ve kararlarda etkili olan bir vakıf. 1995 yılında, Avrupa'da diyabetle ilgili bakımda, araştırma ve eğitim alanında çalışan hemşireleri tek vücut ve ses olarak birleştirmek amacıyla kurulmuştur. FEND Avrupa'da diyabet hemşirelerinin profesyonel rolünü geliştirmeyi; diyabet bakımı ve araştırmalarıyla ilgili Avrupa Sağlık Bakım Politikaları üzerinde etki sahibi olabilmeyi; ulusal ve uluslararası sağlık bakım organizasyonlarıyla iş birliği yapmayı hedefleyen ve hem Avrupa düzeyinde hem de küresel etkileri olan çalışmalarını 25 yıldır sürdürmektedir.
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