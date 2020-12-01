'Güçlü bağışıklık için A, C, D vitamini alın'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, kış aylarına yönelik beslenme önerilerinde bulundu. Kovid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesini isteyen bakanlık, "Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemli" vurgulamasını yaptı.

Dengeli beslenme

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan uyarıda, kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirildiği, fiziksel aktivite yoğunluğunda azalma olduğu hatırlatıldı. Yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, kış aylarında yerini ihmalkarlığa bıraktığı vurgulanan uyarıda, "Birçok insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşır. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır. Kovid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir" denildi.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketiminin önemli olduğu vurgulandı, E vitamininin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olduğu belirtildi.

E vitamini için, "Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktadır" denilen bakanlık uyarısında, günlük olarak mevsimine uygun 3 porsiyon sebze, 15-20 adet fındık (30 gr) veya 5-6 adet ceviz (30 gr) ve haftada 2-3 defa kuru baklagil (mercimek, kuru fasulye, nohut) tüketilmesi önerildi.

Bağışıklık sisteminde D vitaminin de önemli rol oynadığı belirtilen uyarıda, güneşten faydalanmanın mümkün olmadığı hallerde besin desteği olarak D vitamini alınabileceği kaydedildi. Uyarıda, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Haftada 3 kez balık

"Balık; D vitamini, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini içerir. Bu nedenle kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir. Ayrıca prebiyotik besinler, sebzeler (pırasa, yer elması, bamya, enginar, kereviz, soğan, sarımsak, kuşkonmaz ), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye), tam tahıllar (tam buğday, yulaf, arpa, kepekli pirinç), yağlı tohumlar (ceviz, badem, fındık), meyveler (zeytin, muz, çilek, elma) ve probiyotik ürünler kefir, yoğurt, ayran, boza, tarhana, şalgam suyu, turşular (şalgam suyu ve turşu gibi çok tuzlu gıda tüketiminde yüksek tansiyon hastaları dikkat etmelidirler) bağışıklık sistemini olumlu etkiler."

Sütlü tatlılar

Uyarıda, daha çok evde vakit geçirilen zamanlarda vücut ağırlığı kontrolünün sağlamasında; basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine tam buğday ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi istendi. Ayrıca, enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü ve meyve tatlıları önerildi.