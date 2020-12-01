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Garip bir gaiplik davası

Çorum'da 9 yıl önce aniden ortadan kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Gülmez hakkında ailesi gaiplik davası açtı.
 01 Aralık 2020 08:40
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Garip bir gaiplik davası


Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre:
Dava görülürken Kargı Jandarma Karakol Komutanlığı mahkemeye, Gülmez'in bulunduğunu ancak ailesinin yanına dönmek istemediğini belirten bir yazı yolladı. Mahkeme de davayı reddetti. Ancak daha sonra bulunanın Mehmet Gülmez değil bir başkası olduğu anlaşıldı. Aile bunun üzerine tekrar mahkemeye başvurarak gaiplik kararı verilmesini istedi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Gülmez'in banka hesaplarında senelerdir hiçbir hesap hareketi olmamıştır. Kendisinden senelerdir haber alınamayan Mehmet Gülmez hakkında Türkiye'nin birçok yerinde dolandırıcılık suçu dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Gülmez'in kimlik bilgilerinin çalındığı ve çeşitli suça konu eylemler için kullanıldığından şüphelenmekteyiz" denildi.

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