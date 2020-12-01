Garip bir gaiplik davası
|01 Aralık 2020 08:40
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre:
Dava görülürken Kargı Jandarma Karakol Komutanlığı mahkemeye, Gülmez'in bulunduğunu ancak ailesinin yanına dönmek istemediğini belirten bir yazı yolladı. Mahkeme de davayı reddetti. Ancak daha sonra bulunanın Mehmet Gülmez değil bir başkası olduğu anlaşıldı. Aile bunun üzerine tekrar mahkemeye başvurarak gaiplik kararı verilmesini istedi.
Mahkemeye sunulan dilekçede, "Gülmez'in banka hesaplarında senelerdir hiçbir hesap hareketi olmamıştır. Kendisinden senelerdir haber alınamayan Mehmet Gülmez hakkında Türkiye'nin birçok yerinde dolandırıcılık suçu dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Gülmez'in kimlik bilgilerinin çalındığı ve çeşitli suça konu eylemler için kullanıldığından şüphelenmekteyiz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aile Mahkemesi: Anne velayetindeki çocuğun soyadını belirleyebilir
29 Kasım 2020 11:15
|Boşanma davasında tehlikeli emsal
28 Kasım 2020 08:59
|Manukyan'ın mirasında 37 kişiye kötü haber
27 Kasım 2020 08:26
|1.1 milyon dosya arabulucuyla çözüldü
21 Kasım 2020 09:33
|Babasının 'Las Vegas' paylaşımını görünce nafaka davası açtı
16 Kasım 2020 08:45
|İstismarla suçlanan babaya velayet yolu
24 Ekim 2020 09:15
|'Nafaka süresinin minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir'
16 Ekim 2020 10:31
|Golf sopasıyla kocasının dükkanını dağıttı, erkek boşanma davası açtı. İşte Yargıtay kararı
12 Ekim 2020 15:07
|Borçlu mükellefler 'uzlaşma' ile 207 milyon lira cezadan kurtuldu
05 Ekim 2020 11:02
|Temizlik hastası eşe boşanma davası
14 Eylül 2020 10:46