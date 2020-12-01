Online yemek siparişi patladı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre:

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeme içme mekanlarının faaliyetlerine geçici bir süre ara vermesi internetten siparişi patlattı. İnternetten sipariş hizmetini başlatan yeni restoran ve marka sayısı da artıyor.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, "İnsanların restoranlarda oturarak yemek yiyememesinin doğal sonucu olarak paket servis hizmeti artış gösterdi. Yemeksepeti'nde ise yeni düzenlemeler sonrasında paket serviste yüzde 10 oranında artış gözlemliyoruz. Eve yemek siparişinde kebap, lahmacun, döner, burger ve pizza

halen en çok tercih edilen yemekler. Paylaşıma uygun olduğu için pizza siparişi bu dönemde çok arttı. Tatlı çeşitlerine de daha fazla ilgi göstermeye başlandı" dedi.

Aydın, online yemek siparişi sisteminin devamlılığını sağlamak adına sadece üye restoranlarına değil paket servis hizmeti vermeyen restoranlara yönelik adımlar attıklarını da dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda mart ayından bu yana yeni restoranları üyemiz haline getirerek paket servis hizmeti vermelerini sağladık. Yeni üye olan restoranlardan kurye ağı olmayanlara ise Yemeksepeti'nin kurye ağı olan Vale hizmeti ile destek verdik. Yeni getirilen paket servis düzenlemesiyle ise yeni markalardan ve restoranlardan sistemimize dahil olmaları için ciddi talep alıyoruz. Biz de restoranlara destek vermek adına en hızlı şekilde aksiyon alıp üye sayımızı artırıyoruz. Türkiye'de 70 il ve KKTC'de, 35 binin üzerinde üye restoran ile kullanıcımıza hizmet veriyoruz ve restoran sayımız gün geçtikçe hızla artıyor."

Yüzde 50 artış

Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan, şunları söyledi:

"Restoranlar bu durumdan büyük ölçüde etkilendi. Bu dönemde, GetirYemek olarak sektöre getirdiğimiz yenilikler ve avantajlı sistemimizle restoranların tercih sebebi olduk. Restoranların GetirYemek'e dahil olmaları için herhangi bir listeleme ücreti talep etmiyoruz. Sektör ortalamasına göre uygun maliyetli komisyonumuz dışında hiçbir ek ücretimiz bulunmuyor. Restoranların kazançlarını ertesi gün hesaplarına yansıtıyoruz. 2 ayda

5 binden fazla restoran dahil oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de 15 binden fazla restoranla iş birliği içerisindeyiz. Bu zor dönemde evde kalan kullanıcılarımızın ağırlıklı olarak kebap, burger, tatlı ve pizza gibi yiyecekler sipariş ettiğini gözlemledik. Yine aynı dönemde kruvasan, bowl,

taco gibi şehrin yeni trendleri de paket servise ilk defa girerek ciddi iş hacmi yakaladılar. İstanbul'da, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Kozyatağı ve Bakırköy en çok sipariş veren bölgeler. Eve siparişler iki ayda yüzde 50 artış gösterdi. Bu artışın gelecek günlerde devam edeceğini öngörüyor ve sektörün en kısa zamanda daha iyi duruma geleceğine inanıyoruz."

Kendisi başlattı

Bu süreçte zincir restoranlardan kendi online sipariş sistemini kuranlar da var. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu da, "Paket servis hizmeti sunan işletmeler faaliyetlerine devam edebildi. Bu süreç 2019 başından beri sürdürdüğümüz Şeften İste paket servis hizmetini tüketicilerimizle buluşturduğumuz bir dönem oldu" dedi.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç da, internetten servise yönelik tek kullanımlık ürün talebinin arttığını, kullan at ürünlerinde son bir haftada yüzde 100 oranında bir artış gözlemlediklerini söyledi.