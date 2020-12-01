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12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin sağlık personeli alımında alım yapılacak unvanları açıkladı
 01 Aralık 2020 08:48
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12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında başvuruların 1 ila 7 Aralık tarihleri arasında alınacağı daha önce açıklanmıştı.

Alım yapılacak unvanlar ise bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre ortaöğretim düzeyinden 1.598, önlisans düzeyinden 2.316 ve lisans düzeyinden 8.086 personel alınacak. Alım yapılacak unvanları görmek için tıklayınız.

Kılavuzun bugün ÖSYM tarafından yayımlanması sonrasında, KPSS Robotu, memurlar.net tarafından hazırlanıp yayınlanacaktır. Takipte olunuz.
Memurlar.Net
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