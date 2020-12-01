12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin sağlık personeli alımında alım yapılacak unvanları açıkladı
|01 Aralık 2020 08:48
|+Aa- Yazdır
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında başvuruların 1 ila 7 Aralık tarihleri arasında alınacağı daha önce açıklanmıştı.
Alım yapılacak unvanlar ise bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre ortaöğretim düzeyinden 1.598, önlisans düzeyinden 2.316 ve lisans düzeyinden 8.086 personel alınacak. Alım yapılacak unvanları görmek için tıklayınız.
Kılavuzun bugün ÖSYM tarafından yayımlanması sonrasında, KPSS Robotu, memurlar.net tarafından hazırlanıp yayınlanacaktır. Takipte olunuz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
30 Kasım 2020 15:34
|KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
30 Kasım 2020 09:01
|27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 15:46
|Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
28 Kasım 2020 10:30
|Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
27 Kasım 2020 14:10
|KPSS Önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak?
27 Kasım 2020 10:51
|ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
26 Kasım 2020 14:02
|Çaykur, 600 mevsimlik işçi alacak
26 Kasım 2020 12:41
|Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu
26 Kasım 2020 12:36
|2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
26 Kasım 2020 10:00