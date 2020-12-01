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FETÖ ile iltisaklı 848 askeri personel ihraç edilecek

FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işlemi başlatıldı
 01 Aralık 2020 09:01
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FETÖ ile iltisaklı 848 askeri personel ihraç edilecek

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir'de yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonları sonrası TSK personeli olup FETÖ ile iltisakları olanların tespiti çalışmaları Başsavcılık tarafından yürütülüyor

Anadolu Ajansında yer alan habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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