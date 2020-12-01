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Meteorolojiden sağanak, kar ve sis uyarısı

Marmara, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor
 01 Aralık 2020 09:10
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Meteorolojiden sağanak, kar ve sis uyarısı

Marmara, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörüldüğünden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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