Koronavirüs sürecinde özel hastane vurgunu: Gecelik ücretler 10 bin TL
|01 Aralık 2020 09:14
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Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul'da bulunan bazı özel hastanelerin bir gecelik yatış için istedikleri fiyatlar:
Bağcılar'da tek gecelik yatış ücreti SGK'lı ise 3 bin, değilse 7 bin TL'den başlıyor. Yoğun bakımında yer yok. 25-30 hasta yoğun bakım sırası bekliyor.
Esenler'deki özel bir hastane sadece yatış alıyor. Günlük 2 bin lira. Giriş için 7 günlük 14 bin kapora isteniyor. Ancak burada da yer yok.
Kadıköy'de özel bir grup hastanesi SGK'lı ise günlük 4 bin TL. SGK yoksa 8-10 bin arasında değişiyor. Burada da yer yok.
Avcılar'daki özel bir hastane de günlük ücretin 2500 TL'den başladığını belirterek şu an için yer olmadığını söyledi.
Güngören'de ise özel bir hastane günlük hasta yatışının 6 bin TL olduğunu söyledi.
'Ücretlendirmeler yönetmeliklere uygun olmak zorunda'
Özel hastanelerde yüksek test ücreti alınmaya devam ediliyorTıp Hukuku Uzmanı Avukat Merve Gürcan da SGK'nın ödemelerinin cüzi olduğu için özel hastanelerin hastalardan fark ücretleri talep edebildiklerini ancak bu ücretlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmak zorunda olduğunu belirtti.
Gürcan şöyle konuştu:
"Bir gecelik oda ücreti 4-5000 TL'den başlayıp 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Özel yatak, teşhis için yapılan her türlü tetkik, tedavi için yapılan serum ve ilaç uygulamaları hatta kullanılan ıslak mendil dahi ücretlendirilmektedir. Burada hasta ve hasta yakınları her aşamada detaylı fatura talep etmeli."
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