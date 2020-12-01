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Koronavirüs sürecinde özel hastane vurgunu: Gecelik ücretler 10 bin TL

Türkiye'de günlük vaka sayısının 30 binlere ulaşmasıyla birlikte kamu ve özel hastaneler alarm vermeye başladı. Özel hastanelerin gecelik fiyatları 10 bin TL'ye kadar çıktı. Tedavi sürecinin bir hafta sürmesi durumunda bir Koronavirüs hastasına çıkarılan fatura 70 bin TL'yi buluyor
 01 Aralık 2020 09:14
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Koronavirüs sürecinde özel hastane vurgunu: Gecelik ücretler 10 bin TL

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul'da bulunan bazı özel hastanelerin bir gecelik yatış için istedikleri fiyatlar:

Bağcılar'da tek gecelik yatış ücreti SGK'lı ise 3 bin, değilse 7 bin TL'den başlıyor. Yoğun bakımında yer yok. 25-30 hasta yoğun bakım sırası bekliyor.

Esenler'deki özel bir hastane sadece yatış alıyor. Günlük 2 bin lira. Giriş için 7 günlük 14 bin kapora isteniyor. Ancak burada da yer yok.

Kadıköy'de özel bir grup hastanesi SGK'lı ise günlük 4 bin TL. SGK yoksa 8-10 bin arasında değişiyor. Burada da yer yok.

Avcılar'daki özel bir hastane de günlük ücretin 2500 TL'den başladığını belirterek şu an için yer olmadığını söyledi.

Güngören'de ise özel bir hastane günlük hasta yatışının 6 bin TL olduğunu söyledi.

'Ücretlendirmeler yönetmeliklere uygun olmak zorunda'

Özel hastanelerde yüksek test ücreti alınmaya devam ediliyor

Tıp Hukuku Uzmanı Avukat Merve Gürcan da SGK'nın ödemelerinin cüzi olduğu için özel hastanelerin hastalardan fark ücretleri talep edebildiklerini ancak bu ücretlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmak zorunda olduğunu belirtti.

Gürcan şöyle konuştu:

"Bir gecelik oda ücreti 4-5000 TL'den başlayıp 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Özel yatak, teşhis için yapılan her türlü tetkik, tedavi için yapılan serum ve ilaç uygulamaları hatta kullanılan ıslak mendil dahi ücretlendirilmektedir. Burada hasta ve hasta yakınları her aşamada detaylı fatura talep etmeli."
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