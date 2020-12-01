2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru daha yaptı. Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...

90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak

Buna göre koronavirüs pandemisi, 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. Koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak.

Aşılar Çin ve Almanya'dan

Kritik planlamanın son dakika ayrıntılarına göre; Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak.

Aşı ücretsiz olacak

Başkan Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyor. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti. 2021'in ilk çeyreğinde, kişi başı iki doz olmak üzere 25 milyon 500 bin vatandaş aşılanmış olacak.

İlk iki doz aşıyı Fahrettin Koca olacak

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak. Diğer vatandaşlar da aşıyı eczanelerden cüzi bir miktar karşılığında satın alabilecek. İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

Mart ayına kadar 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş edilecek

Çinli Sinovac şirketiyle de görüşmelerini sürdüren Sağlık Bakanlığı, yerli aşı devreye girene kadar mart ve nisan aylarında da 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş etmeyi planlıyor. Bu son dakika bilgisine göre yerli aşı uygulamaya geçmeden önce toplam 45 milyon 500 bin vatandaş aşılanacak. Nisandan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.

Rusya aşısı için de görüşmeler sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı dışındaki diğer ülkelerin ürettiği aşılara ilişkin de harekete geçti. Yılbaşı sonrası için Almanya'dan 25 milyon doz aşı sipariş eden Bakanlık, Rusya'nın Sputnik V aşısının da Türkiye'de uygulanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Kitle bağışıklığının oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dikkate alan Bakanlık, Alman, Çin, Rus ve yerli aşının kademeli uygulanmasıyla birlikte 2021 sonuna kadar virüsün etkisini tamamen kırmayı amaçlıyor.

Yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde devam eden yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllüye aşı uygulanırken herhangi ciddi yan etkinin görülmemesi umut veriyor. Faz 2 çalışmalarının iki hafta sonra 200 gönüllüye uygulanacağı belirtilirken, faz 3 çalışmalarına ise şubatta geçilmesi planlanıyor. Yerli aşının faz 3 çalışmaları ise 10 bin gönüllü üzerinde uygulanacak. Çalışmaların bir bölümü Türkiye ile birlikte yurtdışında Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı ülkelerde de gerçekleştirilecek.