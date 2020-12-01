Karısını boşanma davası öncesi öldürdü, intihara kalkıştı
|01 Aralık 2020 09:15
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Edirne'de yaşayan M.E.K., boşanma aşamasında olduğu eşi N.K.'yı, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.
N.K., olay yerinde hayatını kaybederken, M.E.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.
İddiaya göre, M.E.K. av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi N.K.'nın kasiyer olarak çalıştığı markete geldi.
Etraftakilere bağıran M.E.K., yanında getirdiği tüfekle eşi N.K.'ya ateş etti. Ardından marketin önüne çıkan M.E.K. bir el de kendisine ateş etti.
Büyük paniğin yaşandığı markete, çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K.'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.
Çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. M.E.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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