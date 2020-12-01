1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10'u, 150 milyondan alınıp 200 milyon dolara satıldı'

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10 hissesinin EBRD'den (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 200 milyon dolardan daha düşük bir değere alındığını ve karlı olarak Katar İdaresine katıldığını belirtti. BBC'de yer alan haberde, EBRD'den alınan %10'luk hisse için 150 milyon dolar verildiği belirtilmişti.
 01 Aralık 2020 09:21
+Aa- Yazdır
'Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10'u, 150 milyondan alınıp 200 milyon dolara satıldı'

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10 hissesinin EBRD'den (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 200 milyon dolardan daha düşük bir değere alındığını ve karlı olarak Katar İdaresine katıldığını belirtti. BBC'de yer alan haberde, 2019 yılını Aralık ayında, EBRD'den alınan %10'luk hisse için 150 milyon dolar verildiği belirtilmişti.

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez Bloomberg HT yayınına katıldı.

Sönmez'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

-Borsa İstanbul'da 2 milyar dolar çok iyi bir değerleme, halka arzda bir yol haritası var, halka arza bu satıştan çok daha yüksek çarpandan gidilecek
-Bundan sonra merdiven halka arz rotası, tahminim 2 yıl içinde Borsa İstanbul'u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz

-EBRD'den hisseleri 200 milyon dolardan çok daha düşük fiyata aldık, yaptığımız iş Türkiye için önemli ve hayırlı bir iştir
-TVF'nin Borsa İstanbul'daki payı hiçbir şartta %51'in altına inmeyecek

-THY doğru işler yapıyor, biz çok yakın çalışıyoruz
-THY'nin zararı benzerleriyle kıyasladığımızda çok daha düşük bir zarar-
-THY 2 yılda büyük bir taşınma ve pandemi ile baş etmek zorunda kaldı
-THY süreci iyi götürüyor, herhangi bir sıkıntı olduğunda her zaman yanındayız
-THY daha önceden uçağın altında taşıdığı kargodan ayrı bir yere geldi
-THY pandemide kargoda müthiş bir alan açtı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek
01 Aralık 2020 10:17		 Doğalgaza, yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
01 Aralık 2020 09:48
Efsane Cuma rekoru kırıldı
01 Aralık 2020 08:26		 Türkiye'nin ekonomik büyümesi Dünyada bir numara
01 Aralık 2020 06:15
Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular bugün başlıyor
01 Aralık 2020 05:00		 Moody's: Kısıtlamalar ekonomik toparlanmayı yavaşlatacak
30 Kasım 2020 23:12
Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk pay devri tamamlandı
30 Kasım 2020 21:07		 Üçüncü çeyrek büyümesinin kompozisyonu umut verdi
30 Kasım 2020 19:34
Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı
30 Kasım 2020 19:22		 Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
30 Kasım 2020 12:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:22 - Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü11:22 - 'Gaziantep il imamının kasası', örgütün 'ülke imamları'na para göndermiş11:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'11:14 - Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü11:08 - Dolar ve gram altın yükseliyor11:06 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
11:03 - e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı11:02 - KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı10:59 - 14 yaşındaki çocuğun kaçırılmasına aracılık edenlere operasyon: 9 gözaltı10:58 - 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonu: 8 gözaltı10:47 - Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık10:43 - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, simit satarken yakalandı
10:39 - MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi mutabakatı imzalandı10:38 - 'Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu'10:30 - Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek10:23 - Virüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!10:20 - Kovid-19'un en erken semptomu keşfedildi
10:18 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi
FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanması operasyonu: 126 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
federasyondan aradılar 3
Tek başıma kalsam bile Kelbecer'i savunacağım 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
Blockchain 1
50 milyon aşının uygulanacak olması 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
En az çaba kuralı 4
ayşe dırla'nın eroinle yakalanması 2
Bilim insanlarının covid aşısı konusunda ikiye bölünmesi 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam