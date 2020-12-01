'Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10'u, 150 milyondan alınıp 200 milyon dolara satıldı'

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul A.Ş.'nin %10 hissesinin EBRD'den (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 200 milyon dolardan daha düşük bir değere alındığını ve karlı olarak Katar İdaresine katıldığını belirtti. BBC'de yer alan haberde, 2019 yılını Aralık ayında, EBRD'den alınan %10'luk hisse için 150 milyon dolar verildiği belirtilmişti.

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez Bloomberg HT yayınına katıldı.

Sönmez'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

-Borsa İstanbul'da 2 milyar dolar çok iyi bir değerleme, halka arzda bir yol haritası var, halka arza bu satıştan çok daha yüksek çarpandan gidilecek

-Bundan sonra merdiven halka arz rotası, tahminim 2 yıl içinde Borsa İstanbul'u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz

-EBRD'den hisseleri 200 milyon dolardan çok daha düşük fiyata aldık, yaptığımız iş Türkiye için önemli ve hayırlı bir iştir

-TVF'nin Borsa İstanbul'daki payı hiçbir şartta %51'in altına inmeyecek

-THY doğru işler yapıyor, biz çok yakın çalışıyoruz

-THY'nin zararı benzerleriyle kıyasladığımızda çok daha düşük bir zarar-

-THY 2 yılda büyük bir taşınma ve pandemi ile baş etmek zorunda kaldı

-THY süreci iyi götürüyor, herhangi bir sıkıntı olduğunda her zaman yanındayız

-THY daha önceden uçağın altında taşıdığı kargodan ayrı bir yere geldi

-THY pandemide kargoda müthiş bir alan açtı