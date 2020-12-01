Altın 5 ayın en düşük seviyelerinden toparlanıyor

Altın son iki işlem gününde keskin satışlarla 2 Temmuz'dan bu yana görelen en düşük seviye olan ons başına 1.764,29 dolara kadar geriledikten sonra, bu sabah ise ons başına 1.787.19 dolara kadar yükseldi.

Dün son 4 ayın en büyük düşüşün yaşayan spot altın ons başına 1.784,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, aşı çalışmalarında gelen pozitif haberlerin piyasalarda güveni iyileştirmesine bağlı olarak yatırımcıların portföylerinin dağılımında değişikliğe gittiklerini ve güvenli liman olan altından daha riskli varlıklara yöneldiklerini belirtiyor, ancak hızla artan COVID-19 vaka sayılarının ekonomik durumun hızla terse dönebileceğine işaret ettiğini ve bunun altın fiyatında bir miktar toparlanma getirdiğini ifade ediyorlar.

Analistler ons başına 1.775 dolar seviyesinin üzerine yaşanan toparlanmanın ardından yukarı hareketin ons başına 1.791-1.799 dolar aralığına kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar. Aşağıda destek seviyesi ise ons başına 1.767 dolar.