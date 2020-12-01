İçişleri'nden koronavirüs denetim bilançosu
|01 Aralık 2020 09:31
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Ülke genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde yoğunlaştırılmış "Koronavirüs Salgını" denetimleri gerçekleştirildi.
4 gün boyunca 80.637 personelin görev aldığı, 24.695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;
8.168 pazaryeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
116.854 toplu ulaşım aracı denetlendi, denetimlerde 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymağı tespit edildi.
Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. 4.504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18.747 kişiye idari para cezası verildi.
Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3.615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
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