1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri'nden koronavirüs denetim bilançosu

İçişleri Bakanlığı 4 gün boyunca 80.637 personelin görev aldığı, 24.695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu yayımladı.
 01 Aralık 2020 09:31
+Aa- Yazdır
İçişleri'nden koronavirüs denetim bilançosu

Ülke genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde yoğunlaştırılmış "Koronavirüs Salgını" denetimleri gerçekleştirildi.

4 gün boyunca 80.637 personelin görev aldığı, 24.695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

8.168 pazaryeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

116.854 toplu ulaşım aracı denetlendi, denetimlerde 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymağı tespit edildi.

Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. 4.504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18.747 kişiye idari para cezası verildi.

Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3.615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'
01 Aralık 2020 11:18		 e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı
01 Aralık 2020 11:03
Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek
01 Aralık 2020 10:30		 Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
01 Aralık 2020 09:37
Çanakkale'de bir belde ile köy karantinaya alındı
01 Aralık 2020 09:36		 Bakanlık uyardı: Bu ilde nefes almak bile zor!
01 Aralık 2020 09:29
FETÖ ile iltisaklı 848 askeri personel ihraç edilecek
01 Aralık 2020 09:01		 İstanbul'da izinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
01 Aralık 2020 05:09
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
01 Aralık 2020 00:44		 Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
01 Aralık 2020 00:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:22 - Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü11:22 - 'Gaziantep il imamının kasası', örgütün 'ülke imamları'na para göndermiş11:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'11:14 - Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü11:08 - Dolar ve gram altın yükseliyor11:06 - Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
11:03 - e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı11:02 - KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı10:59 - 14 yaşındaki çocuğun kaçırılmasına aracılık edenlere operasyon: 9 gözaltı10:58 - 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonu: 8 gözaltı10:47 - Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması: Bunu kimseye anlatamazdık10:43 - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, simit satarken yakalandı
10:39 - MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi mutabakatı imzalandı10:38 - 'Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu'10:30 - Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek10:23 - Virüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!10:20 - Kovid-19'un en erken semptomu keşfedildi
10:18 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Düşük maaşa 'seyyanen' zam talebi
FETÖ'nün emniyet ve TSK yapılanması operasyonu: 126 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
federasyondan aradılar 3
Tek başıma kalsam bile Kelbecer'i savunacağım 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
Blockchain 1
50 milyon aşının uygulanacak olması 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
En az çaba kuralı 4
ayşe dırla'nın eroinle yakalanması 2
Bilim insanlarının covid aşısı konusunda ikiye bölünmesi 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 12 bin sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam