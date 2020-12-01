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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 01 Aralık 2020 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,81807,8190
Avro9,35009,3510
Sterlin10,425010,4810
ANKARA
ABD Doları7,78707,8370
Avro9,31209,3720
Sterlin10,365010,5650
Anadolu Ajansı
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