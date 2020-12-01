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Doğalgaza, yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) açıkladığı bu ayki doğalgaz tarifelerinde değişiklik yapılmadı. Aralık ayında gaz fiyatı, konutlar için 1000 metreküpe 1251 TL olarak kaldı.
 01 Aralık 2020 09:48
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Doğalgaza, yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
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