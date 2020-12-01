MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
|01 Aralık 2020 09:49
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı sınavları ertelediğini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
📌5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/AsUTC7xqhOMEB (@tcmeb) December 1, 2020
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