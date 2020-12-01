Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 8 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
|01 Aralık 2020 09:57
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 8 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Farklı illerde oldukları tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
01 Aralık 2020 11:22
|Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü
01 Aralık 2020 11:14
|İstanbul'da gizli kamera ve ses kayıt cihazı operasyonu
01 Aralık 2020 09:57
|Karısını boşanma davası öncesi öldürdü, intihara kalkıştı
01 Aralık 2020 09:15
|Boğazına başörtüsü dolanan bebek yaşamını yitirdi
01 Aralık 2020 08:15
|Kargo ücreti yüksek olunca yakalandılar
01 Aralık 2020 08:07
|Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
01 Aralık 2020 08:01
|Hastanede vefat eden şahsa müdahale edilmediği iddiası
30 Kasım 2020 23:09
|Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
30 Kasım 2020 21:19
|Silahı kazara ateş güvenlik korucusu şehit düştü
30 Kasım 2020 20:21