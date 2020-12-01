Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçları açıklandı
ÖSYM, Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçlarını açıkladı.
|01 Aralık 2020 10:02
|+Aa- Yazdır
ÖSYM, Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçlarını açıkladı.
2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) Sonuçları Açıklandı
01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
01 Aralık 2020 11:02
|27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi
01 Aralık 2020 10:04
|12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
01 Aralık 2020 08:48
|8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
30 Kasım 2020 15:34
|KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
30 Kasım 2020 09:01
|27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 15:46
|Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
28 Kasım 2020 10:30
|Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
27 Kasım 2020 14:10
|KPSS Önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak?
27 Kasım 2020 10:51
|ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
26 Kasım 2020 14:02