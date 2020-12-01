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Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek

Bakan Varank: KOSGEB'in 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrısıyla akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekliyoruz
 01 Aralık 2020 10:17
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Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı çağrısıyla akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri desteklediklerini belirterek, "396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon lirası geri ödemesiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, KOSGEB'in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" başlıklı çağrı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı ilk çağrıya 2019'da çıktıklarını anımsatan Varank, "Geçen sene çağrımıza 1742 başvuru almış, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık bir desteği onaylamıştık. Pandemiyle birlikte KOBİ'lerin dijitalleşmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle aynı temayla yeni bir çağrıya çıkarak eylül ayına kadar başvuruları kabul ettik." bilgisini verdi.

Varank, sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluştuğuna ve bu sene daha nitelikli başvurular geldiğine dikkati çekerek, "Toplamda başvuru yapan 1090 proje, iki ayrı aşamada değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon lirası geri ödemesiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedef dijital ekosistem"

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının imalat sanayisinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğuna işaret eden Varank, şu ifadeleri kullandı:

"KOBİ'lerimiz artık dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu daha iyi kavradı. Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini de sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Bunun için yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmak istiyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerimizin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

- 1 milyon liraya varan destek

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek alabiliyor.

Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli personel, makine-teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmını "erken ödeme" olarak verebiliyor. KOBİ'lerin en az 8 ay, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

KOBİ'ler çağrı kapsamında, "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri", "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklı 8 alanda desteklenebilecek.

Söz konusu çağrının başvuru sonuçları, "https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kgelsonuclistesi" adres üzerinden öğrenebilecek.
Anadolu Ajansı
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