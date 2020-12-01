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MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi mutabakatı imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi
 01 Aralık 2020 10:39
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MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi mutabakatı imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı anımsatıldı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak, mutabakat imzalandığı belirtilen açıklamada, "Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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