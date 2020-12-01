21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, simit satarken yakalandı
Mersin'de, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, simit satarken yakalandı.
|01 Aralık 2020 10:43
|+Aa- Yazdır
Mersin'de, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, simit satarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla kent merkezinde simit sattığı esnada yakalandı.
Hüseyin A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildiği sırada, bir gazetecinin "Hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş ceza var, arandığını biliyor muydun?" sorusu üzerine, "Nerden bileyim. Haberim yok. Suçları işlemişimdir. Simit satarken yakalandım." yanıtını verdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin A, cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da, CHP'li yönetici tecavüzden tutuklandı
29 Kasım 2020 22:12
|Saat kulesine 'Ramocan' yazısına 1 yıl hapis
29 Kasım 2020 15:19
|Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?
28 Kasım 2020 15:30
|Kadın 'uğraşamam' deyip şikayetten vazgeçti, tacizci tahliye oldu
27 Kasım 2020 12:16
|Bankacı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
26 Kasım 2020 18:00
|'Tecavüze uğradım hakkımı savunuyorum'
26 Kasım 2020 08:07
|Kimse şikayetçi olmayınca 'Rafet Efendi' ve beraberindeki 8 kişi tahliye edildi
25 Kasım 2020 21:12
|Annesi ve ablasını taciz eden şahsı bıçakladı, 3 yıl hapse çarptırıldı
25 Kasım 2020 18:17
|Barış Atay darp eden 3 sanık tahliye edildi
25 Kasım 2020 15:12
|Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakaretin cezası belli oldu
25 Kasım 2020 09:13