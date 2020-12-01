Dolar ve gram altın yükseliyor
|01 Aralık 2020 11:08
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 454 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 446,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 454 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 3.018 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.792 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırdığını söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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