14 yaşındaki çocuğun kaçırılmasına aracılık edenlere operasyon: 9 gözaltı
|01 Aralık 2020 10:59
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Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan B.E'nin ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır, Adana, Ağrı, Şanlıurfa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheliden H.K, S.G, E,D, M.Ş.T, İ.S, E.K, F.K, B.R.P. ve M.E. yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, örgütsel bayrak, 4 örgütsel ibareli bez parçası, toplatma kararı bulunan 16 kitap ve cep telefonları ele geçirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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