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Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü
Giresun'un Keşap ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
|01 Aralık 2020 11:14
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