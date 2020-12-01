Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü

BAKANLIKTAN VEKALET VE VEKALET AYLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZISI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 23.11.2020 tarihinde vermiş olduğu görüş yazısında bir Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen personelin söz konusu kadroya vekaleten atanması ile ödenecek mali haklara ilişkin hususları açıklığa kavuşturdu