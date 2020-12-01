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Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü

Giresun'un Keşap ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
 01 Aralık 2020 11:14
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Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çamlıca köyünde Aslan Birinci (66), komşusu M.K'yi ziyarete gitti.

Evinin 3. katındaki çatısında çalışan M.K'nin yanına çıkan Birinci, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Birinci, olay yerinde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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