1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
 01 Aralık 2020 11:22
+Aa- Yazdır
Gaziantep'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Arıkdere Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen İ.K. (17) ile M.G. (45) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karkamış ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba konuştu
01 Aralık 2020 13:10		 Giresun'da çatıdan düşen kişi öldü
01 Aralık 2020 11:14
Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
01 Aralık 2020 09:57		 İstanbul'da gizli kamera ve ses kayıt cihazı operasyonu
01 Aralık 2020 09:57
Karısını boşanma davası öncesi öldürdü, intihara kalkıştı
01 Aralık 2020 09:15		 Boğazına başörtüsü dolanan bebek yaşamını yitirdi
01 Aralık 2020 08:15
Kargo ücreti yüksek olunca yakalandılar
01 Aralık 2020 08:07		 Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
01 Aralık 2020 08:01
Hastanede vefat eden şahsa müdahale edilmediği iddiası
30 Kasım 2020 23:09		 Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
30 Kasım 2020 21:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - İhsan Arslan geri adım attı13:15 - Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde13:10 - Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba konuştu13:04 - İstanbul dahil iki ilde kamu kurumlarında mesai saatleri değişti12:59 - Çeyrek altın ne kadar?
12:53 - 'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar12:46 - 'Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyorus'12:38 - 'Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir'12:36 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı12:35 - 'Kanuni' sondaj gemisinin kule dikimi yapıldı12:29 - AYM, özel okulların mallarının haczedilmeyeceği hükmünü iptal etti
12:29 - Yazarlar Birliği: 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlansın12:25 - İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'12:09 - Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
12:08 - Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sizi anlatan şiir 2
kamuda mesai saatlerinin 10:00-16:00 arası olması 2
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
Masum değiliz 2
youtube'da tepki videoları çekmek 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 2
Bilim insanlarının covid aşısı konusunda ikiye bölünmesi 2
bitcoin 1
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam