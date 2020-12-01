1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başka bir çalışanın davasında tanık olarak gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini kabul etmemesi nedeniyle işten çıkarılan şoförün, kıdem ve ihbar tazminatı istemini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu
 01 Aralık 2020 11:24
+Aa- Yazdır
Yargıtay, tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerindeki başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini reddetmesi nedeniyle kovulan otobüs şoförünün iş akdinin haksız nedenle feshedildiğine hükmetti.

Mersin'de çalışan bir otobüs şoförü, aynı kurumda çalışan başka bir arkadaşının işveren aleyhine açtığı davada tanık olarak gösterildi. Otobüs şoförü, işverenin "tanıklıktan çekil" talebini reddetmesi üzerine işten çıkarıldı.

İşveren, açtığı davada iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savunan işçinin iş akdinin otobüste çay ve sigara içmesi nedeniyle feshedildiğini öne sürdü.

Otobüs şoförünün, yolcuların bulunduğu sırada cep telefonuyla konuşması, çay ve sigara içmesi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması nedeniyle işten çıkarıldığı sonucuna ulaşan mahkeme, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacının iş akdinin sona ermesine ilişkin yazılı fesih bildiriminin bulunmadığına, işten çıkarmanın sözlü gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Kararda, mahkemede dinlenen tanığın beyanları kapsamında, işveren aleyhine başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık olarak gösterilen davacı şoförün, işverenin "tanıklık yapmaması" yönündeki talebini reddetmesi üzerine sözlü olarak işten çıkarıldığı anlatıldı.

Otobüs şoförünün haksız şekilde işten çıkarıldığı kaydedilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddedilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı
27 Kasım 2020 11:54		 Sadakatsiz tazminatı! Mahkeme kadını tam kusurlu buldu
27 Kasım 2020 08:46
Yargıtay: Yazışmalar örgütsel nitelikte değilse, Bylock suç delili olmaz
26 Kasım 2020 22:40		 Alparslan Arslan'ın babası, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
25 Kasım 2020 14:15
Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi
25 Kasım 2020 11:19		 Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı
25 Kasım 2020 10:05
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
21 Kasım 2020 14:21		 Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
17 Kasım 2020 13:40
Yargıtay'dan emsal olacak 'mesai' kararı
16 Kasım 2020 10:12		 Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar
12 Kasım 2020 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - İhsan Arslan geri adım attı13:15 - Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde13:10 - Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba konuştu13:04 - İstanbul dahil iki ilde kamu kurumlarında mesai saatleri değişti12:59 - Çeyrek altın ne kadar?
12:53 - 'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar12:46 - 'Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyorus'12:38 - 'Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir'12:36 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı12:35 - 'Kanuni' sondaj gemisinin kule dikimi yapıldı12:29 - AYM, özel okulların mallarının haczedilmeyeceği hükmünü iptal etti
12:29 - Yazarlar Birliği: 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlansın12:25 - İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'12:09 - Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
12:08 - Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
Masum değiliz 2
tv8boykot 4
30 Kasım 2020 temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesi 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
bilim kurulu karar mercii değildir 1
Beni tüm gruplarınıza dahil edin 3
yeni normal 2
hisseli harikalar kumpanyası 2
youtube'da tepki videoları çekmek 2
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam