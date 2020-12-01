Rusya'da kovid aşısı oldular, virüse yakalandılar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği Sputnik V için yapılan testlerde bu aşının etki oranı tespit edilmişti. Etki oranının yüzde 92, koruma oranının ise yüzde 100 olduğu söylenen Sputnik V maalesef söylendiği kadar başarılı değil.

Rusya COVID-19 aşısı için umudunu yitirmedi

Bu aşı için yapılan testlerin birinci aşamasında gönüllü bir şekilde yer almayı isteyen 20 kişinin aşıya rağmen COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Vladimir Putin'in kızı da Sputnik V ile koruma altına alınmıştı.

Moskova Sechenov Devlet Tıp Üniversitesi Direktörü Vadim Tarasov, aşı olduktan sonra COVID-19'a yakalananlar hakkında konuştu. Tarasov, bu kişilerin aşılandıktan sonra ve bağışıklık özelliği kazanmadan önce hastalandığını söylemenin doğru olmadığını iddia etti.

Vadim Tarasov'a göre Sputnik V eşliğinde koruma altına alınan ve birinci ile ikinci aşama döneminin arasında hastalanan bireyler bağışıklık özelliğini elde edemediği için hastalandı. Sputnik V'nin aşılama gününden 42 gün sonra bağışıklık özelliği sağladığı bildirildi.

Sechenov Üniversitesinde yapılan ilk testlere katılan gönüllülerin böyle bir sorun ile karşılaşmadığını söyleyen Tarasov, bu aşıya güvendiğini ifade etti. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu da ikinci COVID-19 aşısı için harekete geçtiğini duyurdu.

Adı EpiVacCorona olan bu aşının testleri dün başlatıldı. 3150 kişi bu aşı için gönüllü olacak. Çin ve Rusya arasındaki COVID-19 aşısı yarışı nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz.

Kaynak:Shiftdelete