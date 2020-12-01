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Alışveriş kampanyaları kargocuların yükünü artırdı

Edirne'de kargo firması müdürü Sezgin: Bu hafta kargo hacmimiz bu kampanyalara bağlı olarak 3 kat arttı"- "Kasım aylarındaki mega indirimler, hem gelen hem giden kargo trafiğini artırıyor
 01 Aralık 2020 11:55
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Alışveriş kampanyaları kargocuların yükünü artırdı

Pek çok firma tarafından geçen hafta çeşitli adlarla düzenlenen alışveriş kampanyaları, kargo taşıyıcılarının iş yükünü artırdı.

Özellikle geçen hafta sonu bir çok firma, indirim kampanyaları düzenledi.

Salgın döneminde vatandaşların e-Ticarete yoğun olarak yönelmesiyle işleri artan kargocuların mesailerine bir de bu alışveriş kampanyasından alınan ürünler eklendi.

Pek çok kargo firması yoğun dönemde müşterilerinin siparişlerini yetiştirmek için mesai harcıyor.

Edirne'de bir kargo firmasının müdürlüğünü yapan İrfan Halil Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta düzenlenen alışveriş kampanyaları sonrası iş hacminin oldukça arttığını söyledi.

Sezgin, bu tarz kampanyalar için daha öncesinde tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, "Bu hafta kargo hacmimiz bu kampanyalara bağlı olarak 3 kat arttı. Kasım aylarındaki mega indirimler, hem gelen hem giden kargo trafiğini artırıyor. Müşteri memnuniyetini sağlamak için bu sezon gelmeden tedbirlerimizi alıyoruz, personel ve araç takviyesi gibi. " dedi.

Salgın sürecinde hem personel hem müşteri sağlığını koruma hem de kargo hijyeni noktasında yoğun önlemler aldıklarının altını çizen Sezgin, önce sağlığa önem verdiklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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