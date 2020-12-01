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Öğretmenlerin, sınıfta en çok zaman geçirdiği ülkeler

OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" raporunun son baskısı , kuruluşun tüm üye devletlerindeki eğitim sistemleri hakkında bir fikir veriyor. Araştırmanın ilginç bir yönü, öğretmenlerin aslında sınıfta geçirdikleri zamandır.
 01 Aralık 2020 12:01
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Öğretmenlerin, sınıfta en çok zaman geçirdiği ülkeler

Ortalama olarak, OECD ülkelerindeki okul öğretmenleri kamu kurumlarında yılda 723 saat ders vermek zorundadır.

Bununla birlikte, gerçek sayı dünyadaki ülkeler için büyük farklılıklar göstermektedir.

Kosta Rika'da öğretmenler yılda 1,228 saatini sınıfta geçirmeyi bekleyebilirler.
Polonya'da öğretmenler yaklaşık 500 saat harcıyor.

OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" raporunun son baskısı, kuruluşun tüm üye devletlerindeki eğitim sistemleri hakkında bir fikir veriyor. Araştırmanın ilginç bir yönü, öğretmenlerin aslında sınıfta geçirdikleri zamandır. Ortalama olarak, OECD ülkelerindeki okul öğretmenleri, ülkeler arasında öğretim sürelerinde büyük farklılıklar olmasına rağmen, yılda 723 saat ders vermek zorundadır (ilk ve orta öğretim saatlerinin ortalaması).

Genel olarak, öğretmenler sınıfta her gün üç ila altı saat harcarlar, ancak öğretim zamanının yıl boyunca nasıl dağıtılacağına dair belirlenmiş bir kural yoktur. Ayrıca, yıllık öğretim saatleri Avrupa içinde bile büyük farklılıklar göstermektedir. Hollandalı okul öğretmenleri yılda 790 saat ders vermek zorundadır, bu da OECD ortalamasından neredeyse 70 saat daha fazla, Polonya'dakiler ise ortalamadan 220 saat daha az ders veriyor.

Aşağıdaki bilgi grafiği, seçilen sekiz ülkedeki yıllık net çalışma saatlerine genel bir bakış sağlar. Kosta Rika'da bir devlet okulu öğretmeni yılda ortalama 1.228 saat çalışıyor ve ABD 979 saatle geride kalıyor . Durum, OECD üye ülkeleri Kolombiya ve Şili'de hemen hemen aynıydı.

Asya'nın gelişmiş ekonomileri, sırasıyla 624 ve 579 saatlik eğitim süresi sayan Japonya ve Güney Kore ile listenin daha altındadır. Sadece dört ülke Kore'den daha düşük eğitim saatlerine sahiptir, en düşük olanı ise öğretmen ve yıl başına sadece 500 saatlik öğretimle Polonya'dır.

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Memurlar.Net
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