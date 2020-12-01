Öğretmenlerin, sınıfta en çok zaman geçirdiği ülkeler
|01 Aralık 2020 12:01
|+Aa- Yazdır
Ortalama olarak, OECD ülkelerindeki okul öğretmenleri kamu kurumlarında yılda 723 saat ders vermek zorundadır.
Bununla birlikte, gerçek sayı dünyadaki ülkeler için büyük farklılıklar göstermektedir.
Kosta Rika'da öğretmenler yılda 1,228 saatini sınıfta geçirmeyi bekleyebilirler.
Polonya'da öğretmenler yaklaşık 500 saat harcıyor.
OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" raporunun son baskısı, kuruluşun tüm üye devletlerindeki eğitim sistemleri hakkında bir fikir veriyor. Araştırmanın ilginç bir yönü, öğretmenlerin aslında sınıfta geçirdikleri zamandır. Ortalama olarak, OECD ülkelerindeki okul öğretmenleri, ülkeler arasında öğretim sürelerinde büyük farklılıklar olmasına rağmen, yılda 723 saat ders vermek zorundadır (ilk ve orta öğretim saatlerinin ortalaması).
Genel olarak, öğretmenler sınıfta her gün üç ila altı saat harcarlar, ancak öğretim zamanının yıl boyunca nasıl dağıtılacağına dair belirlenmiş bir kural yoktur. Ayrıca, yıllık öğretim saatleri Avrupa içinde bile büyük farklılıklar göstermektedir. Hollandalı okul öğretmenleri yılda 790 saat ders vermek zorundadır, bu da OECD ortalamasından neredeyse 70 saat daha fazla, Polonya'dakiler ise ortalamadan 220 saat daha az ders veriyor.
Aşağıdaki bilgi grafiği, seçilen sekiz ülkedeki yıllık net çalışma saatlerine genel bir bakış sağlar. Kosta Rika'da bir devlet okulu öğretmeni yılda ortalama 1.228 saat çalışıyor ve ABD 979 saatle geride kalıyor . Durum, OECD üye ülkeleri Kolombiya ve Şili'de hemen hemen aynıydı.
Asya'nın gelişmiş ekonomileri, sırasıyla 624 ve 579 saatlik eğitim süresi sayan Japonya ve Güney Kore ile listenin daha altındadır. Sadece dört ülke Kore'den daha düşük eğitim saatlerine sahiptir, en düşük olanı ise öğretmen ve yıl başına sadece 500 saatlik öğretimle Polonya'dır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şengül öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
29 Kasım 2020 18:02
|Uzaktan eğitimden sonra köy köy gezip okul boyuyorlar
29 Kasım 2020 11:56
|Hayata geçirdiği projelerle 'yılın öğretmeni' seçildi
28 Kasım 2020 18:15
|Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 16:09
|Mehmet öğretmen koronavirüse yenik düştü
27 Kasım 2020 15:43
|Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü
25 Kasım 2020 16:46
|Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56
|Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
24 Kasım 2020 22:21
|Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06
|Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor
24 Kasım 2020 17:43