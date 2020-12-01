1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.
 01 Aralık 2020 12:25
+Aa- Yazdır
İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı

İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94 ve toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasımda bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,94 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise, perakende fiyatlarda yüzde 14,07 ve toptan fiyatlarda yüzde 17,43 artış yaşandığı görüldü.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
29 Kasım 2020 13:48		 Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu
28 Kasım 2020 22:58
Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı
28 Kasım 2020 16:40		 Motorine 28 kuruş zam
26 Kasım 2020 17:22
Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı
26 Kasım 2020 11:11		 Benzine 37 kuruş zam yapıldı
25 Kasım 2020 16:22
İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı
23 Kasım 2020 21:33		 Araç muayene ücretlerine yüzde 9 zam bekleniyor
23 Kasım 2020 15:36
Sakarya'da toplu ulaşıma zam
19 Kasım 2020 17:48		 Motorinde 2 kuruş indirim
19 Kasım 2020 17:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Vali uyardı: Vaka yükü, kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - İhsan Arslan geri adım attı13:15 - Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde13:10 - Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba konuştu13:04 - İstanbul dahil iki ilde kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:53 - 'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar12:46 - 'Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyorus'12:38 - 'Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir'12:36 - 3 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı12:35 - 'Kanuni' sondaj gemisinin kule dikimi yapıldı
12:29 - AYM, özel okulların mallarının haczedilmeyeceği hükmünü iptal etti12:29 - Yazarlar Birliği: 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlansın12:25 - İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - 'Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik'
12:09 - Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
İmamoğlu yapmayınca, yetki Hıfzıssıhha Kurullarına verildi
Bakanlık, özel kreşler için hala açıklama yapmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sizi anlatan şiir 2
kamuda mesai saatlerinin 10:00-16:00 arası olması 2
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
Masum değiliz 2
youtube'da tepki videoları çekmek 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 2
Bilim insanlarının covid aşısı konusunda ikiye bölünmesi 2
bitcoin 1
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam