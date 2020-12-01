İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.
|01 Aralık 2020 12:25
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İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94 ve toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasımda bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,94 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 yükseliş kaydetti.
Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise, perakende fiyatlarda yüzde 14,07 ve toptan fiyatlarda yüzde 17,43 artış yaşandığı görüldü.
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