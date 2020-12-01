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Yazarlar Birliği: 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlansın

Türkiye Yazarlar Birliği: Bizi yüz yıl sonra tekrar korku tüneline sokmak isteyenlere İstiklal Marşı'nın mısraları ile cevap vermeliyiz. İstiklal Marşı'nda ifadesini bulan esaslar üzerindeki mutabakatımızı güçlendirmeliyiz"
 01 Aralık 2020 12:29
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Yazarlar Birliği: 2021 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlansın

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması için resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı.

TYB'den yapılan açıklamada, 12 Mart 2021'in İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100'üncü yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Bu kabulün ve marşın milli mutabakat metni olarak halk tarafından benimsenmesinin her bakımdan önemli tarihi bir hadise olduğu belirtilen açıklamada, yıl dönümünün İstiklal Marşı'nın hem tarihleşme sürecini hem de metin olarak değerini güçlü şekilde genç nesillere anlatılmasına vesile olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Türk bayrağının yüzlerce yıl içinde milleti temsil eden güçlü bir sembol olarak ortaya çıktığı ve İstiklal Marşı'nın ise bayrağın tarihi muhtevasını ifade eden edebi bir metin olarak zihinlere yerleştiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"100. yıl güzel bir hatırlama ve hatırlatma vesilesidir. Bu vesile ile bir zihin tazelemesi yaparak millet olarak yeryüzündeki varlığımızın manasını ve değerini kavrama yönünde geniş katılımlı anma faaliyetleri düzenlenmesi için resmi kurumlara, sendikalara, gönüllü kuruluşlara açık çağrıda bulunuyoruz. İstiklal Marşı'nı, onun büyük şairini, Milli Mücadele'nin gerçek muhtevasını hatırlamak, hatırlatmak yönünde toplantılar, bilgi şölenleri, sergiler, konserler, yarışmalar yaparak güçlü bir zihin tazelemesi yapmalıyız. Bizi yüz yıl sonra tekrar korku tüneline sokmak isteyenlere İstiklal Marşı'nın mısraları ile cevap vermeliyiz. İstiklal Marşı'nda ifadesini bulan esaslar üzerindeki mutabakatımızı güçlendirmeliyiz."
Anadolu Ajansı
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