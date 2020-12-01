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Pilotları yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları yönlendiren Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl hapis cezasına çarptırıldı
 01 Aralık 2020 11:11
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Pilotları yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarının eylemleri cezasız kalmadı.

Mahkum edilen isimlerden biri de darbeci eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Hakan Karakuş'tu.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, darbe girişimine kadar yarbay rütbesiyle Akıncı Üssü 141. Filo Komutanı olan Karakuş, 12 ve 13 Temmuz'da dönemin üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, dönemin üs harekat komutanı eski albay Ahmet Özçetin, 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ve eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Çavur ile darbe hazırlıkları kapsamında toplantılar yaptı.

Darbe girişiminden hemen önce Akıncı davasında mahkum edilen Mustafa Azimetli ile birlikte Balıkesir'e uçarak F-16 savaş uçağına hedefleri tam isabetle vurmalarını sağlayan "sniper pod" cihazı taktıran Karakuş, darbe girişimi başlamadan önce uçaklara mühimmat yüklenmesini sağladı.

Karakuş, 14 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında alıkonulacak generallerin tutulacakları yerleri hazırlattı.

Darbe girişimi günü örgüte sadık pilotlarla bir araya gelerek görev dağılımı yapan Karakuş, olay gecesi Akıncı Üssü'ndeki uçuş kulesinde bulunanlara ve havalanan darbeci pilotlara emirler verdi. Karakuş, ayrıca Adana'dan kalkan tanker uçaklarının Ankara'ya gelmesini sağladı.

- "Sarayı da bombalayın..."

Darbe girişimi gecesi uçuş kulesinde görev yapan nöbetçi subay R.G, girişimin başarısız olduğu bilinmesine rağmen Karakuş'un uçakları havada tutmak istediğini, sabah saatlerinde havadaki son uçağa "Sarayı da bombalayın, elinize sağlık." dediğini bildirdi.

16 Temmuz 2016 sabahı darbeci F-16 pilotu Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit etti, 7 kişiyi de yaraladı. Macit'e bombalama emrini veren Karakuş, bombaları atmasının ardından "Eline sağlık" dedi.

Karakuş, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından yakalandı.

Akıncı Üssü davasında yaptığı esas hakkındaki savunmada filodan kalkan uçuşları kontrol ettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Karakuş, kule ile uçaklar arasındaki konuşmaların montaj olduğunu öne sürdü. Karakuş, darbe girişimi gecesine ait telsiz konuşmalarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini savundu. Ama Adli Tıp Kurumunca verilen uzman raporu, Karakuş'un konuşmaların montajlandığına yönelik iddiasını boşa çıkardı.

Darbe girişimi sonrası evinde yapılan aramada çok sayıda 1 banknotluk ABD doları bulunan Karakuş, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Karakuş, 198 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet hapis cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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