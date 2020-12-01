'Kanuni' sondaj gemisinin kule dikimi yapıldı

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin kule dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 227 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe, 42 metre genişliğe ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri yürütülecek.

Sondaj gemisi Kanuni'nin, Haydarpaşa Limanı'nda sökülen kulesi başka bir gemiyle Filyos Limanı'na getirildi. Kulenin, burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından dikimi yapıldı.

Deniz seyir testi yapılmasının ardından gelecek günlerde diğer çalışmaların da bitirilmesiyle Kanuni, 2021'in ilk aylarında Fatih ile Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

- Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.