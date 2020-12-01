'Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir'
|01 Aralık 2020 12:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT WORLD Forum'a video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT World Forum açılış törenine gönderdiği video mesajı #TRTWorldForum2020 https://t.co/HunN9XP0hcT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 1, 2020
Ülkemiz içi ve dışından birikimleriyle foruma katkıda bulunacaklara teşekkür ediyorum.
Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı.
Geleneksel medyanın etkisini yitirdiğini söyleyemeyiz.
İşin uzmanları tarafından TRT WORLD forumda yapılacak tartışmaların bize yeni ufuklar çizeceğini düşünüyorum.
Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.
Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.
Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor.
Sınırsız özgürlük başlığı altında denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor.
Siber zorbalık başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor.
Mağdurlar çoğu zaman şikayetlerini ulaştırabilecekleri muhatap ya da hukuki mecra bulamıyor.
Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.
Bu süredeki sorunları dile getiriyor kimsenin hukukun üstünde olmadığını söylüyoruz.
Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.
Temennimiz kendilerini hukukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına destek vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her şart altında vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir.
Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir.
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