'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar

Trakya Üniversitesi'nin uzaktan eğitim platformunda yaşanan diyalog sosyal medyanın tepkisini topladı.

Canlı ders anında bir öğrencinin "Çoğu öğrencinin bilgisayarı yok. Hem kameramızı açıp hem de sınavımızı nasıl yapacağız" sorusuna yanıt veren akademisyen, öğrenciyi sert bir dille azarladı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran ifadeler şöyle:

"Asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok, bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava ve derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Girmeyin arkadaşlar sınava. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok."