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Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde vaka sayısının sıfırlandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde halka her gün camilerden ve resmi araçlardan uyarı anonsu yapılıyor-
 01 Aralık 2020 13:47
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Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığıyla vaka sayısının sıfırlandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde halka her gün camilerden ve resmi araçlardan uyarı anonsu yapılıyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde Kovid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor.

HES koduyla giriş yapılan ilçede, her gün camilerden ve resmi araçlardan anonslar yapılıyor, iş yerleri ve halka açık alanlar denetleniyor.

Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu ilçede, sıkı önlemler sonuç verdi. İlçede dünden bu yana yeni vaka belirlenmedi.

Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, vaka sayılarında yurt genelindeki artışlarla ilçede de artış yaşanınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.

İlçe girişinde HES kodu kontrolünü zorunlu hale getirdiklerini aktaran Kaldırım, farkındalık oluşturmak için vaka olan bina ve köylerin girişlerine "Kovid-19 vakası vardır" uyarılarını astıklarını, ilk zamanlarda olduğu gibi ilçeye gelenleri 10 günlük zorunlu karantinaya aldıklarını belirtti.

Beşin üzerinde vaka çıkan mahallelere giriş çıkışları sınırlandırdıklarını, camilerden ve araçlardan anonslarla halkı tedbirler konusunda uyardıklarını bildiren Kaldırım, farkındalık oluşturmak için mahallelerin vaka sayısını orada oturanlarla paylaştıklarını aktardı.

İlçede filyasyon ekibinde 8 personelin görev aldığını, günlük ortalama 100 test yapıldığını belirten Kaldırım, ilçede en yüksek vaka sayısının 89 vaka ile 16 Kasım'da kayıtlara geçtiğini bildirdi.

- "Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Kaldırım, "Vatandaş, 'vaka olan yerden uzak durmalıyım ve dikkatli olmalıyım' bilincini geliştiriyor. Bununla başarıya ulaştık. Şehir dışındaki hemşeri dernekleri aldığımız tedbirleri mesaj yoluyla üyelerine ulaştırdı. İlçeye gelecekler buradaki tedbirlerden haberdar oldu. Böylelikle ilçeye geliş gidişlerin önünü de kestik." diye konuştu.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ve bilinçlendirmenin ardından vaka tırmanışını durdurduklarını ve sıfırlamayı başardıklarını ifade eden Kaldırım, şöyle dedi:

"Kesinlikle tedbirler işe yarıyor. Dün itibarıyla vaka sayımız sıfıra ulaştı. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirlere harfiyen riayet ettiler. Münferit vakalar mutlaka oldu ama genel anlamda vatandaşlarımız aldığımız kurallara, tedbirlere harfiyen uydular. Bugün itibarıyla ilçemiz koronavirüs konusunda güvenli bir liman haline geldi."

- "Birebir mücadele ettik"

İlçede esnaf 38 yaşındaki Nazım Yıldızhan da Kovid-19 sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ilçe olarak da etkilendiklerini ve tüm süreçte kurallara uymaya çalıştıklarını dile getirerek, "Vatandaşlar olarak kurallara uyduk, uymayanları da uyardık. Şimdi çok şükür vaka sayısı sıfıra düşmüş. Birebir mücadele ettik." dedi.

İlçeye bağlı Kaynak köyünde yaşayan 61 yaşındaki Baki Işık ise ilçede yeni vaka olmadığı için çok mutlu olduklarını belirterek, vatandaşlar olarak kurallara uymaya özen gösterdiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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