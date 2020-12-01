Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.013,00 lira oldu.
|01 Aralık 2020 12:59
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|454,00
|454,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.926,00
|2.947,00
|2.992,00
|3.013,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,00
|409,00
|414,00
|418,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.859,00
|2.879,00
|2.924,00
|2.944,00
|Yarım Ziynet
|1.430,00
|1.440,00
|1.462,00
|1.472,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|731,00
|736,00
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