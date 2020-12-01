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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.013,00 lira oldu.
 01 Aralık 2020 12:59
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80444,00454,00454,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.926,002.947,002.992,003.013,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,00409,00414,00418,00
Lira(Tam) Ziynet 2.859,002.879,002.924,002.944,00
Yarım Ziynet 1.430,001.440,001.462,001.472,00
Çeyrek Ziynet 715,00720,00731,00736,00
Anadolu Ajansı
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